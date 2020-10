Obsèques de Michael Lonsdale : Macha Méril et les proches pour un ultime adieu

Ni sa femme ni ses enfants n'étaient là pour le pleurer. Pour cause, Michael Lonsdale n'en a jamais eu, puisqu'il avait choisi de vivre en solitaire à la suite d'une vive déception sentimentale. "J'ai vécu un grand chagrin d'amour et ma vie s'en est trouvée très affectée, racontait-il dans sa biographie Le Dictionnaire de ma vie. La personne que j'ai aimée n'était pas libre... Je n'ai jamais pu aimer quelqu'un d'autre. C'était elle ou rien et voilà pourquoi, à 85 ans, je suis toujours célibataire ! Elle s'appelait Delphine Seyrig." Les deux acteurs se sont rencontrés sur les bancs de l'EPJD (l'Éducation par le jeu dramatique) et ont joué à plusieurs reprises ensemble, pour Claude Régy en 1974, par exemple, dans La Chevauchée du lac de Constance. Hélas, elle est décédée en 1990, laissant un vide immense dans le coeur de son ami. Les voilà désormais réunis...