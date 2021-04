Obsèques du prince Philip : Albert de Monaco lui rend hommage, souvenir de leur rencontre

Les obsèques du prince Philip, ce samedi 17 avril 2021, auraient dû être marquées par la présence de plusieurs centaines de personnes, membres de la famille, mais aussi chefs d'Etat et ambassadeurs. Mais en raison de la crise sanitaire toujours en cours en Europe et au niveau international, impossible de respecter les dispositions habituelles. La reine Elizabeth II a dû s'adapter et se conformer aux restrictions du moment. Par conséquent, seules 30 personnes assisteront aux obsèques du duc d'Edimbourgh en la chapelle Saint-Georges de Windsor. La liste complète a été dévoilée jeudi dernier mais aussi certaines dispositions souhaitées par la reine Elizabeth II, comme la séparation physique des princes William et Harry qui se retrouvent pour la première fois depuis qu'Harry s'est désengagé de la famille royale et qu'il est parti s'installer en Californie avec son épouse Meghan Markle (enceinte de leur deuxième enfant) et leur fils Archie, 2 ans en mai prochain.

Ne pouvant donc pas assister aux obsèques du prince Philip, Albert de Monaco a tenu à lui adresser un hommage solennel sur le compte Instagram de la principauté de Monaco. Cet hommage documenté par plusieurs photos revient sur des faits marquants, comme une rencontre d'Albert de Monaco avec le prince Philip "le 17 janvier 2013, à Cambridge, à l'occasion de la célébration du centenaire de l'arrivée au pôle sud de Robert Scott". Tous deux s'étaient vus l'année précédente, en mai 2012, lors d'un déjeuner regroupant les têtes couronnées à Windsor. Charlene de Monaco, habillée en bleu ciel et assortie à la reine Elizabeth II s'était soumise à l'incontournable révérence.

D'autres images d'archives montrent le Prince Rainier III remettant "les insignes de grand-croix de l'ordre de Saint-Charles" au duc d'Édimbourg. C'était dans en février 1951. Grace Kelly était présente comme l'atteste une des photos de la galerie.