Olivia Munn enceinte : l'actrice attend son premier enfant, le futur papa est comblé

John Mulaney est si heureux qu'il n'a pas pu garder l'heureuse nouvelle pour lui tout seul. L'humoriste américain de 39 ans, en couple avec l'actrice américaine Olivia Munn (41 ans), a annoncé qu'ils attendent un enfant ! C'est sur le plateau du talk-show de Seth Meyers que l'artiste a vendu la mèche, mardi 7 septembre. "Au printemps, je suis allé à Los Angeles et j'ai rencontré et j'ai commencé à sortir avec une femme merveilleuse nommée Olivia. Je suis entré dans cette relation qui a été vraiment belle avec quelqu'un d'incroyable. Et nous allons avoir un bébé ensemble. J'étais nerveux en l'annonçant", a-t-il raconté sur le plateau du Late Night with Seth Meyers, comme le rapporte People.

Très ému et au comble du bonheur, John Mulaney a expliqué que cette nouvelle lui a permis de combattre ses démons. "Olivia et ce bébé m'ont aidé à me sauver de moi-même", a ajouté celui qui s'est battu contre ses dépendances à l'alcool et à la cocaïne. "C'est un coup de chance d'avoir rencontré cette femme", a affirmé John Mulaney devant l'assistance. Après six ans d'amour avec son ex-femme la maquilleuse Anna Marie Tendler, le comédien décide de divorcer. "Je suis allé en rehab en septembre, j'en suis sorti en octobre. J'ai déménagé de chez mon ex-femme", a-t-il résumé à Seth Meyers.