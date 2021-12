Olivia Munn maman : l'actrice a accouché dans le plus grand secret, le sexe du bébé révélé

Carnet rose pour la belle Olivia Munn. D'après les récentes informations dévoilées par le tabloïd américain TMZ, vendredi 17 décembre 2021, l'actrice de 41 ans - actuellement à l'affiche du film Violet - a accueilli son tout premier enfant, né de sa relation avec l'humoriste américain John Mulaney. Une naissance que le couple avait, jusqu'à présent, gardée secrète.

Une arrivée au monde qui aurait eu lieu il y a presque un mois, puisque selon les confidences d'une source proche d'Olivia Munn au média, son accouchement s'est fait autour des fêtes de Thanksgiving, le 24 novembre dernier. Cette même source a ajouté qu'il s'agit d'un petit garçon. Cependant, aucune information sur le prénom du petit bébé n'a encore été dévoilée. Car sur leurs comptes Instagram respectifs, les nouveaux parents restent très discrets sur leur vie privée. Affaire à suivre...

Un papa aux anges

C'est à l'occasion de sa présence sur le plateau du Late Night with Seth Meyers, le 7 septembre dernier, que John Mulaney avait dévoilé l'arrivée prochaine du bébé. "Au printemps, je suis allé à Los Angeles et j'ai rencontré et j'ai commencé à sortir avec une femme merveilleuse nommée Olivia. Je suis entré dans cette relation qui a été vraiment belle avec quelqu'un d'incroyable. Et nous allons avoir un bébé ensemble. J'étais nerveux en l'annonçant", avait-il déclaré, ravi.

Une naissance très attendue par ce dernier qui, suite à cette merveilleuse nouvelle, a pu trouver la force de combattre ses problèmes de dépendance à l'alcool et à la cocaïne. "Olivia et ce bébé m'ont aidé à me sauver de moi-même", avait-il ajouté, avant de poursuivre sur son idylle avec Olivia Munn : "C'est un coup de chance d'avoir rencontré cette femme." Avant d'être parfaitement épanoui aux côtés d'Olivia Munn, John Mulaney était marié à la maquilleuse Anna Marie Tendler (de 2014 à mai 2021). Ce n'est qu'en juillet 2021, que l'acteur a demandé de divorce.