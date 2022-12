Olivier Giroud accusé par un joueur de l'avoir snobé à la Coupe du monde, sa réponse est déjà culte !

Attends une minute...

Une réponse très amusante, qui ne devrait pas pour autant froisser l'attaquant Australien puisque ce dernier est finalement parvenu à récupérer un maillot Français à la fin du match : celui du Jules Koundé. Il aurait, avant cela, essayé de récupérer celui de Kylian Mbappé, mais le natif de Bondy lui aurait demandé d'attendre son retour dans les vestiaires pour lui donner, avant de finalement refuser : "Je suis allé chercher le meilleur, Mbappé, et il m'a répondu 'on se voit dans les vestiaires'. J'attends dehors et il ressort avec mon haut, le maillot des Socceroos. Je me suis dit: 'attends une minute, ce n'est pas le maillot de Mbappé'. Il (le responsable des maillots français) m'a regardé et m'a dit 'non, il ne veut pas échanger son maillot'", avait raconté Jason Cummings.

Mais sans rancune donc pour le joueur Australien qui, malgré la défaite, ne sera finalement pas parti bredouille du stade après son match contre les Bleus.