Mbappé et Giroud visés par un adversaire : les stars des Bleus accusées de l'avoir snobé !

Pour les joueurs de Didier Deschamps, la Coupe du monde revêt une importance capitale et si en 2018 les Bleus étaient repartis victorieux de Russie, cette année ils ont échoué en finale face à l'Argentine, dans un match au scénario incroyable. Si les supporters argentins n'ont pas l'air de porter tellement les tricolores dans leur coeur, la bande d'Antoine Griezmann a fait très forte impression dans le monde entier et en particulier sa ligne d'attaque, composée d'Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Ce dernier termine meilleur buteur de la compétition et l'avant-centre de 36 ans entre lui dans l'histoire de l'équipe de France en devenant le meilleur buteur de tous les temps. De quoi améliorer encore un peu plus l'amour que leur porte le public, sauf peut-être pour un adversaire qu'ils ont affronté lors du premier match.

Pour leur rencontre initiale, les Bleus étaient opposés aux redoutables australiens. Un match piège, mais qu'ils ont fini par remporter 4 buts à 1. À la fin de la rencontre, l'attaquant Jason Cummings cherche à récupérer le maillot Olivier Giroud, mais ce dernier aurait prétendu ne pas comprendre l'anglais, lui qui a évolué en Angleterre pendant de longues années ! "Il est passé devant moi, en prétendant qu'il ne parlait pas anglais ! Il a joué en Premier League pendant dix ans. Il est juste passé devant moi !", fulmine le joueur au micro de l'émission The Project de Channel 10.

Il m'a regardé et m'a dit 'non, il ne veut pas échanger son maillot'

Pas de quoi décourager le footballeur de 27 ans pour autant, même s'il a gardé une certaine rancune contre Olivier Giroud. "Après le match contre la France, j'ai essayé d'avoir Mbappé - oubliez Giroud, je suis allé chercher le meilleur, Mbappé - et il m'a répondu 'on se voit dans les vestiaires'", raconte-t-il. Tout content, Jason Cummings fait alors passer son maillot dans le vestiaire français à la fin du match, afin de récupérer celui de l'attaquant du Paris Saint-Germain en retour. "J'attends dehors et il ressort avec mon haut, le maillot des Socceroos. Je me suis dit: 'attends une minute, ce n'est pas le maillot de Mbappé'. Il (le responsable des maillots français) m'a regardé et m'a dit 'non, il ne veut pas échanger son maillot'", poursuit l'Australien.

Tout est bien qui finit bien finalement pour Jason Cummings, qui a finalement récupéré le maillot de Jules Koundé. "Un mec génial !", conclut-il.