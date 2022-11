Olivier Giroud : Qui est Romain, son frère qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau ?

Tel un phénix, Olivier Giroud renaît de ses cendres et à chaque fois qu'on pense qu'il n'est plus au niveau, l'attaquant nous rappelle le joueur fantastique qu'il est. Après avoir été un rouage essentiel lors de la magnifique victoire des Bleus à la Coupe du monde en Russie, il devrait avoir le même rôle cette année au Qatar. Pourtant, rien n'était vraiment acquis pour le natif de Chambéry (Savoie), qui a longtemps été écarté de la sélection par Didier Deschamps. Plus titulaire en club, le sportif de 36 ans a fait le choix de quitter l'Angleterre il y a deux saisons pour rejoindre l'Italie et le mythique Milan AC.

Grand bien lui en a pris puisqu'il est désormais champion d'Italie et s'éclate au côté de Zlatan Ibrahimovic de l'autre côté des Alpes. Un retour en grâce qui lui a permis de retrouver une place en équipe de France et si avant le Mondial il devait se cantonner à un rôle de remplaçant derrière l'intouchable Karim Benzema, la blessure de ce dernier a complètement rebattu les cartes. Désormais, Olivier Giroud est titulaire à la pointe de l'attaque des Bleus et le premier match a mis en évidence sa belle complicité avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Tout va pour le mieux donc pour le mari de Jennifer, qui peut compter sur ses proches pour le soutenir dans cette belle période.

Un frère identique mais au look très différent

Si on connaît bien sa femme et ses 4 enfants, Olivier Giroud a également un frère qui fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Depuis que le visage de Romain Giroud a été dévoilé, les internautes se déchaînent, bluffés par l'incroyable ressemblance entre les deux. Âgé de 45 ans, il a lui aussi été un footballeur de bon niveau, capitaine dans les équipes de France de jeunes, avant de se tourner vers une autre carrière puisqu'il est désormais diététicien nutritionniste. Une ressemblance qui fait beaucoup rire sur Twitter puisque le look cheveux longs et barbes de Romain amusent beaucoup les twittos. L'un d'eux le qualifie d'"altermondialiste", tandis qu'un autre pense qu'il s'agit d'un déguisement tant leur ressemblance est impressionnante !