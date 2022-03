Olivier Giroud, papa comblé : craquante photo de famille pour l'anniversaire de son fils

Evan a une grande soeur, Jade (8 ans) et deux petits frères et soeurs, Aaron et Aria (4 ans et 16 mois). La grande famille a naturellement suivi Olivier Giroud quand il s'est engagé en faveur de l'AC Milan, l'été dernier. L'attaquant de 35 ans a ainsi découvert un nouveau pays et un nouveau championnat, après 9 ans passés en Angleterre, dans les clubs londoniens d'Arsenal (où il est resté 6 saisons) et de Chelsea (3 saisons).

Olivier Giroud et Jennifer se sont unis en 2011 et ont célébré, l'été dernier, leurs noces d'étain, correspondant à 10 ans de mariage. Leur histoire d'amour a survécu à des soupçons d'infidélité du joueur de l'équipe de France. À l'époque (en février 2014), Giroud fait l'objet d'une publication du Sun, qui le montre en sous-vêtements sur des clichés pris dans une chambre de l'hôtel Canary Riverside Plaza à Londres. Les photos auraient été envoyées au tabloïd par un mannequin, Celia Kay, avec qui l'ancien Gunner avait passé la nuit.

Olivier Giroud s'était ensuite publiquement excusé auprès de son épouse Jennifer. "Je présente mes excuses à mon épouse, ma famille, mon entraîneur, mes coéquipiers et les supporters d'Arsenal. Je dois maintenant me battre pour ma famille et pour mon club, pour obtenir leur pardon. Rien d'autre ne compte désormais", avait écrit le footballeur, avant de préciser : "Une ultime précision quant à mes excuses... OUI j'ai fait une erreur, mais NON je n'ai pas commis l'adultère ! Que les choses soient claires..."