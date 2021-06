Olivier Giroud : Dérapage avec le mannequin Celia Kay, une affaire embarrassante

C'est l'un des grands perdants du retour inattendu de Karim Benzema en équipe de France. Alors que la plupart de ses coéquipiers semblent ravis de son retour après 5 ans d'absence, Olivier Giroud ne l'a sûrement pas vu de cet oeil là. Désormais remplaçant, le joueur de Chelsea a beaucoup fait parler de lui après une interview où il s'en prend indirectement au jeune Kylian Mbappé. Même si les tensions semblent s'être apaisées depuis, on sent bien que l'attaquant des Bleus n'est pas au mieux mentalement. Une situation similaire à celle qu'il a vécu en 2014, lorsque Celia Kay, une célèbre mannequin, a révélé avoir passé la nuit avec le beau gosse de 34 ans.

Une histoire qui a fait l'effet d'une véritable bombe outre-Manche, mais également en France. C'est le média anglais The Sun qui a sorti l'info en février 2014 en dévoilant des clichés sur lesquels on peut voir Olivier Giroud en sous-vêtements dans une chambre de l'hôtel Canary Riverside Plaza à Londres. C'est Celia Kay elle-même qui aurait envoyé les photos au média. Une nouvelle qui bouleverse le petit monde du joueur qui va vite réagir devant la polémique qui enfle autour de son couple et de ses infidélités.

OUI j'ai fait une erreur, mais NON je n'ai pas commis l'adultère !

Marié à Jennifer depuis l'été 2011, Olivier Giroud est père de quatre enfants : Jade (née en 2013), Evan (né en 2016), Aaron(né en 2018) et Aria (née en 2020). Si à l'époque de cette affaire il n'a qu'une fille, le joueur ne veut pas voir son histoire avec Jennifer se terminer et il n'hésite pas à publier un long message sur Twitter pour s'excuser auprès d'elle et de ses fans. "Je présente mes excuses à mon épouse, ma famille, mon entraîneur, mes coéquipiers et les supporters d'Arsenal. Je dois maintenant me battre pour ma famille et pour mon club, pour obtenir leur pardon. Rien d'autre ne compte désormais", déclare-t-il à l'époque, avant de faire une précision d'importance : "OUI j'ai fait une erreur, mais NON je n'ai pas commis l'adultère ! Que les choses soient claires...".