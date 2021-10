Olivier Giroud victime collatérale de Benzema : il crie à l'injustice et règle enfin ses comptes

S'il y en a un qui a dû passer un mauvais été, c'est bien Olivier Giroud. L'attaquant des Bleus, titulaire indiscutable du 11 de Didier Deschamps depuis plusieurs années, a vu son avenir s'assombrir avec le retour aussi improbable qu'inattendu de Karim Benzema en équipe de France. Une bonne nouvelle pour la plupart des joueurs, mais pas particulièrement pour le mari de Jennifer qui s'est retrouvé sur le banc de touche assez rapidement. Après le fiasco du huitième de finale face à la Suisse, le joueur de 35 ans a décidé de changer d'environnement en quittant l'Angleterre pour rejoindre Milan et l'Italie.

Aujourd'hui bien installé en Lombardie, Olivier Giroud a décidé d'accorder une interview au média britannique le Daily Mail. Il est notamment revenu sur sa relation avec l'attaquant du Real Madrid, calmant les rumeurs autour d'eux. "Ma relation avec Karim était certainement 'unique'. J'ai dû faire face aux critiques parce que j'étais à sa place. Il y en avait qui étaient pour moi et d'autres pour lui. Ils avaient l'habitude de me siffler. Contre le Cameroun (match amical à Nantes le 30 mai 2016), j'ai marqué, mais ils continuaient à me siffler. Ils étaient contre moi parce que j'étais là et pas lui. C'était une injustice, mais j'ai dû faire avec. Ça m'a motivé", assure-t-il aujourd'hui.

L'embrouille avec Mbappé, seulement un "détail"

Aucun problème avec l'ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo donc, mais qu'en est-il de sa relation avec la nouvelle star des Bleus, Kylian Mbappé ? Après une petite phrase en fin de match, Olivier Giroud avait déclenché des premières tensions dans le groupe France. "Ce n'était vraiment qu'un détail. Il (ndlr : Kylian Mbappé) était un peu remonté pendant deux jours même si je lui ai expliqué que je ne le pointais pas spécialement lui du doigt. Je n'avais pas l'intention d'être dur avec qui que ce soit", révèle le père de quatre enfants dans une autre interview donnée au Guardian.

Pour Olivier Giroud, il y a des coupables dans cette affaire et il n'hésite pas à les pointer du doigt. "​​Les médias ont essayé de monter cela en épingle et ont dit que ça avait ruiné l'atmosphère au sein de l'équipe. Mais voyons ! Nous avons eu une conversation entre adultes et il n'y avait plus de problème", conclut-il.