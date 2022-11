Olivier Marchal, cash sur sa relation avec son ex Catherine : il dévoile les secrets de leur séparation réussie

Olivier Marchal et Catherine Marchal (née Quiniou) ont formé un couple solide pendant de nombreuses années. Les deux acteurs se sont même mariés en 1995 et ont eu ensemble pas moins de quatre enfants (Léa née en 1994, Zoé née en 1998, Ninon née en 2005 et Basile né en 2009). Mais en 2015, les deux comédiens ont annoncé leur rupture. L'ancien flic de 63 ans et l'interprète de Claire Guinot dans Ici tout commence n'ont toutefois jamais divorcé et sont toujours restés en très bons termes.

A l'occasion de la sortie de son film Overdose le 4 novembre prochain sur Amazon Prime Vidéo, Olivier Marchal a accordé une longue interview à Paris Match (dont le nouveau numéro sort en kiosques ce jeudi). Le réalisateur y évoque justement ses relations avec son clan. "Je me suis toujours bien occupé de mes enfants, le dialogue entre nous n'a jamais été rompu, au contraire", a-t-il déclaré. Une bonne entente qui découle de ses très bons rapports avec son ex Catherine Marchal. "J'ai laissé l'appartement à Catherine et aux enfants, je me suis installé tout près. Zoé a quitté le cocon, le QG de la famille, et vit sa vie. Mais nous sommes tous réunis pour les anniversaires et Noël avec les grands-parents maternels des enfants. Il nous arrive même de partir quelques jours en vacances tous ensemble, Catherine, c'est comme ma soeur", a-t-il fait savoir.

Sa fille Zoé au casting de son dernier film

Olivier Marchal a réalisé cette interview avec la complicité de sa fille Zoé, qu'il a recrutée pour son nouveau film. Un partage entre père et fille qui ne fut au départ pas évident pour la jeune comédienne de 24 ans. "Avant le tournage, j'avais une énorme pression sur les épaules. Combien de fois papa m'a-t-il dit : 'T'as intérêt à être bonne !' Quand vous jouez sous la direction d'un réalisateur qui est aussi votre père, vous avez encore moins envie de le décevoir", a-t-elle confié à nos confrères. Mais, une fois "sur le plateau, l'angoisse s'est envolée". "Papa est tellement sympa, si respectueux de tout le monde", a rapporté Zoé, admirative.

Il s'agit donc d'un nouveau rôle pour Zoé qui suit les pas de ses célèbres parents depuis un petit moment maintenant. Et pour son jeu, elle tente de récupérer les meilleures qualités de chacun. "C'est plus intello avec sa mère, un peu plus animal avec moi", a estimé Olivier Marchal. Et pour sa fille de préciser : "Ils m'ont offert deux approches différentes de ce métier. Celle de ma mère est plus axée sur le théâtre et j'ai une envie viscérale de monter sur scène. Mon père m'a donné le goût de l'écriture, de la mise en scène. J'adore son point de vue, sa façon de filmer".

Une interview à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro de Paris Match.