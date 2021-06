Olivier Minne cash sur sa carrière compliquée : "Je ne gagnais plus d'argent"

En janvier dernier, Olivier Minne avouait aux téléspectateurs s'être fait virer "quatre ou cinq fois" de chaînes où il officiait. "Dès la première fois, je me suis dit que c'était sans doute terminé, s'était-il souvenu dans l'émission Ça commence aujourd'hui. Comme tout était arrivé par hasard, je m'étais dit que c'était un moment qu'on m'avait donné et qu'on me le reprenait. Que c'était l'occasion pour moi de faire autre chose. La deuxième fois, je me suis dit que c'était terminé, définitivement. Et puis après on s'habitue. Je pense que le cuir s'épaissit."

Il est passé par tous les shows, tous les looks, toutes les apparences. Aujourd'hui, Olivier Minne - récemment vu aux obsèques de la speakerine Jacqueline Caurat - est le présentateur musclé de Fort Boyard. C'est lui qui gère, grand seigneur de France 2, les épreuves des maîtres du temps et les tigres de Félindra. Mais, avant cela, quand l'aventure Pyramide s'est terminée, pourtant, il s'était enfui aux Etats-Unis pour se réorienter, reprenant des cours de comédie. "Je n'avais même plus les droits en tant qu'intermittent du spectacle, pour être au chômage, explique-t-il à propos de cette période sombre. Je me suis beaucoup interrogé."

"Quand on est jeune, on pense que les échecs sont des moments cuisants qui vont vous mettre à terre et ne plus jamais vous permettre de faire quoi que ce soit. C'est avec le temps et l'expérience qu'on se rend compte qu'une carrière se juge sur le nombre d'échecs qu'on a collectionné. De ce point de vue-là, on peut dire que j'ai une petite carrière. Je crois que j'ai été viré quatre ou cinq fois."