Olivier Minne, de 112 kilos à 88 kilos : son régime très original et pas très ragoutant pour perdre du poids

Ce samedi 19 novembre, Olivier Minne prend les rênes du prime-time sur France 2 avec un nouveau numéro de l'émission Le Club des Invincibles. Vingt candidats venus des quatre coins de l'Hexagone tentent de défier le fameux et redoutable Club des Invincibles composé de quatre champions de jeux télés comme Tout le monde veut prendre sa place, Tout le monde a son mot à dire et Les 12 Coups de midi.



Même si le public le retrouvera cette fois en costard, Olivier Minne est souvent réputé pour sa musculature et la carrure sportive qu'il met en avant lorsqu'il anime Fort Boyard l'été sur France 2. Une carrure qu'il doit en grande partie à un coach qu'il a rencontré dans les années 2000, à une période où sa carrière télévisuelle commençait à "vaciller". "Je suis entré dans une salle de sport minuscule à Paris. J'y ai rencontré un homme prodigieux : Jack Savoldelli. C'est un ancien boxeur et culturiste qui m'a pris sous son aile. À l'époque, j'étais taillé comme un cure-dents. J'ai commencé à me sentir connecté à mon corps, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. La démarche n'était pas dans un but esthétique, même si j'ai bien vu que le regard des autres a commencé à changer", avait confié l'animateur de 55 ans au magazine Télé 2 Semaines (édition du 9 juillet 2022).

J'ai réussi à perdre 24 kilos en ne mangeant pratiquement que des pêches

Toutefois, pour Olivier Minne, ses nombreuses séances de musculation lui ont valu une prise de poids spectaculaire. En effet, l'animateur pesait plus de 100 kilos. Il avait d'ailleurs évoqué sa masse de poids dans un entretien à France Dimanche en 2013 : "L'hiver dernier, j'étais tout de même monté à 112 kg. Malgré mon 1,91 m, c'est beaucoup trop gras ! Là, franchement, je ne rentrais plus dans rien. Mais j'ai réussi à perdre 24 kilos en ne mangeant pratiquement que des pêches. Et, depuis, je continue la piscine et la musculation pour me maintenir." Près de dix ans après, Olivier Minne demeure un très bel homme, si ce n'est l'un des hommes les plus sexy de la télévision !