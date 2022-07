Olivier Minne cash sur sa transformation physique : cet homme qui a tout changé dans sa vie

Olivier Minne était à l'honneur dans le magazine Télé 2 Semaines du 9 juillet 2022. Le présentateur de Fort Boyard (France 2) depuis 20 saisons a fait des confidences sur le programme qu'il anime, mais aussi sur sa transformation physique qui impressionne toujours.

Quand il a été révélé au grand public il y a trente-cinq ans, Olivier Minne n'avait pas la même silhouette. Il n'avait en effet pas une carrure d'athlète. Mais dans les années 2000, quand sa carrière a "commencé à vaciller", tout a changé. "Je suis entré dans une salle de sport minuscule à Paris. J'y ai rencontré un homme prodigieux : Jack Savoldelli. C'est un ancien boxeur et culturiste qui m'a pris sous son aile. A l'époque, j'étais taillé comme un cure-dents [il rit]. J'ai commencé à me sentir connecté à mon corps, ce qui ne m'étais jamais arrivé auparavant. La démarche n'était pas dans un but esthétique, même si j'ai bien vu que le regard des autres a commencé à changer", a confié le présentateur de 55 ans, qui n'est pas un coeur à prendre.

Au début des années 2000, Olivier Minne a effectivement connu une période professionnelle compliquée. "J'en avais été écarté de manière radicale un an auparavant. J'en avais fait le deuil. Je me disait que j'allais devoir me réinventer. C'est pour cela que je suis parti en Californie, avec un sac à dos et quelques économies qui n'étaient pas énormes", a-t-il rappelé. Mais il a eu la chance de revenir par "la petite porte" avec La Cible. Et Fort Boyard aussi est tombé au bon moment dans sa vie.

Pourtant, Olivier Minne a bien failli ne jamais succéder à Jean-Pierre Castaldi en 2003. C'est Yves Bigot, directeur des jeux, variétés et divertissements sur France 2 qui lui a proposer de prendre les rênes de Fort Boyard. "Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que la chaîne et la production de l'époque s'y étaient opposés. Elles trouvaient que je n'étais pas le meilleur pour relancer le programme. Mais Yves croyait en moi", a-t-il précisé. Et il avait bien raison puisque le programme est toujours à l'antenne et Olivier Minne son présentateur.