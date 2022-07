Olivier Minne en couple ? Le présentateur lève le voile sur sa vie amoureuse

Qui dit été, dit retour de Fort Boyard sur France 2. Et depuis 20 saisons, c'est Olivier Minne qui est aux commandes de ce jeu télévisé qui a toujours autant de succès. Pour l'occasion, le présentateur de 55 ans a accordé une interview au magazine Nous deux. Et il y a fait de rares confidences sur sa vie privée.

Depuis toujours, Olivier Minne préfère rester discret en ce qui concerne son intimité. Il se plaît de loin à évoquer ses projets professionnels. Mais de temps en temps, il fait quelques exceptions. Comme en 2014 quand il annonçait être "hétéromo" au micro de RMC. En 2017, il confirmait se "définir comme gay" dans les colonnes de Télé 7 jours. Et ce mardi 12 juillet, c'est sa vie amoureuse qu'il a accepté d'évoquer. Après avoir parlé de la nouvelle saison de Fort Boyard et de son enfance, Olivier Minne n'a pas échappé à la question "avez-vous trouvé l'amour ?". Ce à quoi il a répondu : "Bien entendu, sinon ce serait terrible ! En couple ou pas, ça ne change pas grand-chose au fait qu'une existence sans amour, quel qu'il soit, est terrible. J'ai la chance d'être aimé et je pense aimer du mieux possible." Mais ne comptez bien évidemment pas sur lui pour en dire plus.

Olivier Minne a également été interrogé sur une éventuelle paternité. Il a ainsi confié qu'il était papa... ou presque : "Des enfants, j'en ai plein, tous ceux qui ont regardé Fort Boyard depuis vingt ans, mais sans la responsabilité d'être leur père (rires). Sans parler de ceux qui, il y a très longtemps, regardaient Les Mondes fantastiques [qu'il a présentée de 1992 à 1995, NDLR]. Je suis un 'père' comblé parce qu'ils sont gentils avec moi." Il a ensuite répondu "plus sérieusement" en expliquant qu'il n'avait "pas forcément envie d'avoir des enfants". "Je n'envisage pas la vie comme le 'kit' avec le chien, le 4X4, les enfants, la maison en banlieue. Je ne suis pas trop dans ces formatages là", a-t-il conclu en toute franchise.

L'intégralité de l'interview d'Olivier Minne est à retrouver dans le magazine Nous deux du 12 juillet 2022.