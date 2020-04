Olivier Minne, en larmes devant sa maman : "Je t'aime, je t'aime plus que tout"

Invité dans l'émission La Boîte à secrets le 10 avril 2020, Olivier Minne s'est fait surprendre par une invitée pas comme les autres : sa maman. Assis face à l'animatrice Faustine Bollaert, l'animateur de 53 ans découvre à l'écran celle à qui il doit tout. Amusée, sa maman révèle d'abord quelques anecdotes sur son fils : "Olivier, quand il était enfant, était très calme, il était très discret, il était toujours dans la Lune, il était souvent la bouche ouverte, on lui disait toujours : "Attention, il y a une mouche qui va voler, tu vas l'attraper"." Apparemment très distrait lorsqu'il était petit, sa maman raconte un autre souvenir drôle sur Olivier : "Petit, je lui avais demandé d'aller chercher les carottes chez l'épicier du coin et il est revenu avec quelque chose dans le dos en me disant : "Maman, je sais plus très bien ce que tu m'as demandé, j'ai acheté des petits pois", en boîte, donc rien à voir avec les carottes."

J'avais une peur monumentale

Inquiète pour son fils lors de ses premiers pas à la télévision, sa mère révèle avoir eu très peur pour lui au début de sa carrière dans les médias. "La première fois que j'ai vu mon fils à la télévision, j'avais une peur monumentale, qu'il se trompe, vu qu'il est très distrait, qu'il n'aille pas au bout de ce qu'il devait dire, mais ça s'est bien passé. Je suis très fière de lui parce que c'est un personnage qui reste lui-même. Je ne pense pas qu'il a la grosse tête, au contraire, il est discret", loue-t-elle.

Pour conclure, la maman d'Olivier rappelle tout l'amour et toute la fierté qu'elle éprouve pour son fils : "Avec Olivier, j'ai une relation privilégiée, parce qu'il est très gentil avec sa maman, il est d'une sensibilité à fleur de peau, ça fait même peur quelquefois, parce que si je tousse, de suite il dit : "Je vais te donner un médicament." Je suis pas malade, c'est parce que je fume. (...) Olivier, je t'aime, je t'aime plus que tout." Des mots qui ont touché Olivier en plein coeur et qui lui ont même fait couler quelques larmes. Un moment intense d'émotions !

Le 10 avril 2020, l'émission La Boîte à secrets a rassemblé 1,89 million de téléspectateurs (soit 8,1% du public).