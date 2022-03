Olivier Streiff (Top Chef) métamorphosé ! Le rockeur change de tête, "garanti sans chirurgie" !

Ils sont plusieurs candidats de Top Chef à être suivis, même lorsque les caméras de M6 s'éteignent. En participant au concours, les jeunes talents apprennent auprès de grands chefs, vivent des expériences inoubliables et accueillent bien souvent de nouveaux clients dans leurs restaurants. Plus encore, ce succès se traduit par une montée en flèche du nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Olivier Streiff, vu dans la sixième saison de Top Chef en 2015, le sait bien. Lui qui avait surpris les téléspectateurs, et même les chefs, avec son look à la Nicolas Sirkis – célèbre chanteur du groupe Indochine – partage sur Instagram sa nouvelle allure. Et il a bien changé ! À l'époque de sa participation au célèbre concours culinaire, Olivier Streiff, qui était allé jusqu'en demi-finale, affichait des cheveux noirs avec une frange et quelques mèches en l'air. Un look qui décoiffe ! Avec une maxi couche de crayon noir autour de ses beaux yeux clairs, le candidat avait débarqué en look gothique. "Certains croient même que je dors dans un cercueil", avait-il glissé dans son portrait sur M6.

Le 11 février 2022, il s'est saisi de son compte Instagram afin de partager un avant/après bluffant. Sur la photo de droite, le jeune chef - dont l'élimination avait fait scandale auprès des téléspectateurs - prend la pose avec sa blouse Top Chef. Puis, sur le cliché de gauche, Olivier Streiff affiche une toute nouvelle apparence... ou presque ! De son ancien look, il n'a gardé que le crayon noir. Exit la coupe de rockeur, il affiche désormais une toute petite banane, ainsi qu'une moustache à la Charlie Chaplin.