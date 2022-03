Top Chef : Jackpot pour un candidat après un sacrifice financier pour l'émission !

Dès le premier épisode de Top Chef, Thibaut Spiwack a mis la barre haut. Son assiette d'escargots du Poitou aux herbes franciliennes a séduit les chefs, et notamment Hélène Darroze qui l'a accueilli dans sa brigade. Sa participation au célèbre concours culinaire de M6 commence bien, et tant mieux ! En effet, le jeune chef de 35 ans a délaissé les cuisines de son restaurant Anona, situé dans le 17e arrondissement de Paris, pour tourner cette treizième saison. Auprès de nos confrères du Parisien, Thibaut Spiwack se livre sur l'organisation mise en place en son absence... et avoue même que Top Chef lui a déjà rapporté gros !

Le tournage s'est déroulé entre le 2 octobre et le 8 décembre 2021. "Attention, je ne dis pas que je suis allé jusque-là. J'ai dû prendre des mesures pour que le restaurant continue à tourner sans moi. J'ai adapté la carte aux changements de saison et réduit d'un tiers le nombre de couverts afin de pouvoir me concentrer sereinement sur le concours, indique le jeune chef. 4 millions de personnes regardent l'émission. C'est stressant. Je redoutais encore davantage le regard de mes clients et de mon équipe. En même temps, cela me motivait car j'avais très envie qu'ils soient fiers de moi."

Carton plein pour Thibaut Spiwack grâce à Top Chef

Deux mois après l'extinction des caméras, le 16 février 2022, le coup d'envoi de Top Chef a donné un véritable coup de boost au restaurant de Thibaut Spiwack ! "Le lendemain de la première émission, on a reçu 70 appels dès l'ouverture de l'établissement. Aujourd'hui, on est complet midi et soir, ce qui n'était pas le cas avant. Il n'y a plus de place les vendredis jusqu'à la mi-avril. Il en reste encore quelques-unes les autres jours de la semaine, s'enthousiasme-t-il. Maintenant que le restaurant est plein tous les jours, on gère mieux les stocks, les pertes sont moins importantes et on se concentre davantage sur la cuisine."

Un succès qui lui a permis de prendre de grandes décisions. En effet, le candidat embauche. "Tout le monde est resté, malgré tout. Si je cherche à recruter aujourd'hui, ce n'est pas pour renouveler mon équipe mais pour augmenter les effectifs qui comptent aujourd'hui une douzaine de personnes. La clientèle a augmenté. Il n'est pas question qu'on finisse le soir sur les genoux", confie Thibaut Spiwack. Autre grand changement au resto : "Depuis juin et la réouverture des restaurants, j'ai pris aussi la décision de fermer le week-end pour leur permettre d'avoir une vie de famille. Je veille à offrir un confort de vie à mes salariés. Et cela se ressent au niveau du service."

Rappelons qu'après Anona, où il propose une cuisine gastronomique audacieuse et écoresponsable, Thibaut Spiwack a ouvert mardi 8 mars 2022 sa deuxième adresse parisienne : Starving Club, un établissement street food écoresponsable situé dans le 15e arrondissement.