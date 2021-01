Omar Sy, Antoine Griezmann, Ahmed Sylla... Soutiens de Yuriy, 15 ans, violemment agressé

Le 15 janvier 2021, Yuriy a été agressé sauvagement par 10 individus dans le 15e arrondissement de Paris sur la dalle Beaugrenelle. Frappé à de multiples reprises à la tête alors qu'il était au sol, le jeune adolescent qui vient tout juste d'avoir 15 ans a été laissé pour mort sur le parvis, totalement inconscient. Transporté en urgence à l'hôpital, Yuriy a été plongé dans le coma et souffrait de multiples fractures. Selon le Figaro, le premier certificat médical faisait état d'un traumatisme crânien avec plusieurs fractures graves, un hématome entre le cerveau et le crâne, et une contusion cérébrale, ainsi qu'un nez, un doigt fracturés et plusieurs ecchymoses. Aujourd'hui, son pronostic vital n'est plus engagé. Un soulagement.

15 ans... 15 ANS... QUINZE ANS!!

Choquées par la vidéo abjecte de son agression qui circule sur les réseaux sociaux, plusieurs personnalités ont tenu à apporter leur soutien au jeune garçon. "Bon rétablissement à toi Yuriy, je pense bien à toi et aux tiens" écrit Omar Sy, "15 ans .. 15 ANS....QUINZE ANS!! Tiens le coup mon garçon s'il te plaît...s'il te plaît", commente Ahmed Sylla, "La vidéo est insupportable à regarder. Tout mon soutien et justice pour Yuriy" publie le journaliste Stéphane Jobert, "Des images insoutenables. Force à toi Yuriy et bon rétablissement" a également publié le footballeur Antoine Griezmann.