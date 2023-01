Omar Sy irrité par les polémiques, l'acteur sort de ses gonds : "Le problème, c'est ce que je suis..."

On essaye de faire un nuage de fumée autour de la promotion de ce film

Cette tirade, Yann Barthès l'a relue à voix haute, le 3 janvier 2022 dans l'émission Quotidien, face à Omar Sy, venu assurer la promotion du film Tirailleurs. Mais le comédien de 44 ans n'a pas ressenti le besoin d'en ajouter davantage. "Les gens qui savent lire comprennent ce que j'ai voulu dire, a simplement répondu l'époux d'Hélène Sy. En fait, il y a un système qui est en place et à chaque fois que je sors de ma petite cachette, avec ma petite barbe, on vient me chercher des polémiques, des trucs, pour que je rentre dans des explications. J'ai pas envie. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Comprenne qui voudra et si vous voulez comprendre autre chose, comprenez autre chose. Finalement, c'est pas vraiment ce que je dis le problème, c'est ce que je suis. Et ce que je suis en train de devenir. On essaye de faire un nuage de fumée autour de la promotion de ce film mais ce n'est pas ce que je dis qu'on attaque. C'est moi."