Omar Sy très chic en costume 3 pièces le jour de son mariage, Hélène sublime en robe bustier

Leur rencontre il y a vingt-cinq ans...

Duo ultra soudé, Omar et Hélène Sy étaient revenus sur leur coup de foudre à la fin des années 1990 dans Télé Star en 2018. "Notre rencontre s'est passée chez moi, Omar devait participer à un clip", rapportait l'épouse de l'acteur qui était en colocation avec une amie. Cette dernière avait engagé le trublion en herbe pour un projet.

"J'arrive et je vois cette fille et il se passe un truc très bizarre. Je reconnais quelqu'un que je n'avais jamais vu, décrit Omar Sy, On se regarde trois secondes, mais dans ma tête, c'est un an. C'était long... Je la regarde, elle a des yeux bleus de ouf et je plonge dedans !", poursuivait le célèbre Intouchable, manifestement touché en plein coeur... La suite ne manquait pas de romantisme comme le racontait Hélène Sy : "On a discuté très tard, et je me souviens qu'à cinq heures du matin on pensait à sa maman qui devait s'inquiéter de ne pas l'avoir vu rentrer. Ça s'est fait tellement naturellement. On n'a jamais su se l'expliquer." Installés en famille à Los Angeles depuis plus de dix ans, les Sy sont toujours si amoureux...