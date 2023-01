Omar Sy papa de 5 enfants : rare photo de sa femme Hélène enceinte

À 45 ans, âge qu'il célèbre ce 20 janvier 2023, Omar Sy peut se targuer de réussites professionnelles autant que personnelles. Car si l'on sait que l'acteur d'Intouchables a décroché un César et est héros de la série qui cartonne sur Netflix Lupin, il a bâti avec son épouse Hélène Sy une magnifique famille. La star est en effet papa de Selly, né en 2001, Sabah (2003), Tidiane (2006), Alhadji (2009) et Amani-Nour qui a tout juste 5 ans. Trois filles et deux garçons qui comblent de bonheur leurs parents. Ils utilisent les réseaux sociaux pour partager avec leurs followers quelques instants de bonheur et c'est ainsi que madame Sy a dévoilé il y a quelque temps une rare photo de sa dernière grossesse.

En 2019, Hélène Sy a publié une tendre photo d'elle prise deux ans plus tôt. Elle s'y dévoilait le ventre très arrondi, portant son plus jeune enfant, Amani-Nour. Visiblement, le souvenir de cette cinquième grossesse avait rendu nostalgique celle qui a épousé la personnalité préférée des Français en 2007 et qu'elle fréquente depuis 1998.