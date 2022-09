Omar et Hélène Sy en Colombie : photo avec leur sublime fille Selly, sublime sur la plage

Le métier de comédien est parfois difficile, certes, mais il donne aussi accès aux endroits les plus paradisiaques de l'univers. Actuellement Omar Sy est par exemple en plein tournage en Colombie. S'il n'évoque que peu ce projet qu'il fomente avec Joe Carnahan et Kerry Washington, on sait que l'acteur a fait le déplacement avec certains membres de sa famille. Le mardi 20 septembre 2022, alors qu'il était temps de reprendre l'avion, son épouse Hélène Sy a partagé quelques souvenirs sur les réseaux sociaux, photographiés en Amérique du Sud, dont une jolie image en compagnie de sa sublime fille Selly.

Merci à la Colombie pour cet accueil chaleureux et ces moments inoubliables

"Très reconnaissante pour tous ces endroits, tous ces visages que j'ai eu la chance de voir, écrit-elle sur son compte Instagram. Merci à la Colombie pour cet accueil chaleureux et ces moments inoubliables, de découverte et de cohabitation." Parmi les quelques photos publiées par Hélène Sy, on retrouve notamment son époux Omar Sy installé sur une balançoire en bord de plage, mais aussi un rappel que leur petite fille, Amani-Nour, a célébré son anniversaire - 5 ans ! - en grandes pompes, loin de sa maison familiale située à Los Angeles.