Opération renaissance : L'avant/après épatant de Sylvie, -36 kg après la chirurgie !

Ce lundi 25 janvier 2021, M6 diffuse un nouveau numéro d'Opération renaissance. L'émission, présentée par Karine Le Marchand et avec la participation de Cristina Cordula, suit les parcours de plusieurs patients souffrant d'obésité. Après Stacy, Elody ou encore Emeline, c'est désormais au tour d'Audrey et Sylvie de se lancer. Sur les réseaux sociaux, Sylvie partage son évolution physique. Un joli chemin parcouru !

La pétillante blonde est âgée de 43 ans. Et son mal-être remonte à bien longtemps... Ces dix-huit dernières années, Sylvie a pris plusieurs kilos. Du poids accumulé post-grossesse et qu'elle peinait à perdre. Après avoir tenté de nombreux régimes, sans succès, la quadragénaire a perdu confiance en elle. Opération renaissance est une nouvelle chance pour elle de perdre ces kilos qui la font souffrir et enfin retrouver le sourire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est mission accomplie !

Sur Instagram, Sylvie partage son quotidien et notamment sa nouvelle vie. Devant les caméras de M6, la patiente a subi une sleeve gastrectomie, opération (déjà subie par le comédien Laurent Ournac et l'ancienne star de télé-réalité Loana Petrucciani) visant à retirer une partie de l'estomac dans le but de réduire l'appétit. Puis, Sylvie a fait un bodylift, une intervention souvent pratiquée lors d'une grosse perte de poids express qui permet d'enlever l'excès de peau et de graisse de l'ensemble du corps pour un résultat harmonieux.