Ophélie Meunier avec ses enfants : grande première pour Valentine, selfies des petits vacanciers émerveillés

Derrière sa cape de super animatrice, Ophélie Meunier cache un costume de super maman. En couple avec Mathieu Vergne depuis 2015, les tourtereaux sont en effet devenus parents de deux beaux enfants : un garçon prénommé Joseph et né en 2019 ainsi qu'une petite fille prénommée Valentine et née en 2021. En tant que maman fusionnelle et gaga, la jolie animatrice de 35 ans passe tout son temps libre avec ses bouts de chou. En cette fin février 2023, elle a d'ailleurs décidé de les emmener à la neige.

C'est en effet depuis les montagnes qu'Ophélie Meunier a posté les deux dernières photos de son compte Instagram. Exceptionnellement, ses deux enfants sont présents sur les clichés, bien emmitouflés dans leur combinaison de ski et le visage dissimulé derrière des lunettes de soleil. "Ma p'tite reine des neiges", a-t-elle légendé la première photo, sur laquelle on peut voir l'animatrice radieuse, portant sa petite Valentine dans ses bras. La fillette porte un manteau et un bonnet violets ainsi qu'une jolie paire de boots bleues. Sur la seconde photo, publiée le mardi 28 février 2023, on peut apercevoir le petit Joseph, tout sourire à son tour, aux côtés de sa maman. Dans les commentaires, les abonnés d'Ophélie Meunier se sont empressés de souhaiter de belles vacances à la petite famille et la plupart d'entre eux ont également pris le temps de complimenter la beauté des deux petites têtes blondes.