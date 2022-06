Ophélie Meunier incapable de réprimer un fou rire face à Jérôme Commandeur en roue libre !

Alors que les films français ont énormément de mal à s'imposer au box-office depuis plusieurs mois, Jérôme Commandeur arrivera-t-il à conjurer le mauvais sort ? Il sort la comédie Irréductible au cinéma le 29 juin. Un film qu'il réalise et dans lequel il joue notamment au côté de Christian Clavier. Il l'a présenté sur RTL auprès d'Ophélie Meunier.

Samedi 18 juin, il était donc invité de l'émission Le Journal Inattendu. "Ce qui se déguste comme une petite madeleine, c'est le rôle de Christian Clavier", a souligné Ophélie Meunier, riant déjà dès la fin de sa phrase. Il n'en fallait pas plus à Jérôme Commandeur - que l'on retrouve actuellement dans Le Flambeau sur Canal + - pour se lâcher et faire partir l'animatrice dans un long fou rire... "Oh Christian, c'est plus qu'une madeleine. C'est une bonne brioche, c'est une brioche de 300 grammes. C'est un pain de campagne ! Moi j'ai fait trois films avec lui, enfin, il vous répondra quand il viendra... Non mais c'est vrai !", a lâché l'acteur et réalisateur, lui aussi hilare lors de cet échange.

Mais cela ne s'est pas arrêté là et le pauvre Christian Clavier en a encore pris pour son grade lorsqu'Ophélie Meunier a évoqué son rôle de syndicaliste caricatural dans le film. "Il a emprunté sa petite boucle d'oreille à Bernard Lavilliers, qu'il a mis à l'oreille gauche. C'est la première fois que Christian fait un rôle de gauche ! Il est rentré dans le local CGT où on tournait, on aurait dit un gamin au Louvre. Je lui ai dit mais prends des photos Christian ! Les acquis sociaux, il savait pas ce que c'était...", a ajouté Jérôme Commandeur, taquin avec son confrère dont on sait les préférences politiques ! Pendant ce temps, Ophélie Meunier tentait tant bien que mal de rester pro.