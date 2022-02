Ophélie Meunier placée sous protection policière : l'animatrice sort enfin du silence

Ophélie Meunier se réjouissait à l'idée de dévoiler un nouveau numéro de l'émission Zone Interdite quand tout a dégringolé. La présentatrice a reçu des menaces de mort à la suite de la diffusion du programme consacré aux dangers de l'islamisme radical en France, le 23 janvier 2022. Elle a porté plainte, a été placée sous protection policière et une enquête a été ouverte, le 7 février dernier, par le parquet de Paris. Si elle n'avait jamais pris la parole à ce sujet jusqu'à présent, mis à part quelques vagues partages sur les réseaux sociaux, l'animatrice est finalement sortie du silence sur le plateau de Quotidien.

C'est un sujet qui touche ma vie personnelle et ma famille

"Ça va, ça va bien, a-t-elle assuré à Yann Barthes, le 16 février 2022, sur TMC, après avoir reçu un Q d'Or du meilleur Magazine TV. Je m'exprime peu sur le sujet publiquement parce que c'est un sujet qui touche ma vie personnelle et ma famille. Mais ça va, et j'ai le sourire aujourd'hui." Ophélie Meunier et Amine Elbahi, un témoin originaire de la ville de Roubaix qui intervenait dans le fameux épisode de Zone Interdite, avaient été placés sous la protection du SDLP - service de la protection spécifiquement chargé de protéger les personnalités. Le sujet avait attiré la sympathie et le soutien de nombreux confrères... mais avait également été utilisé, politiquement parlant, par certains candidats à la présidentielle 2022.

"C'est vrai que c'est un sujet sensible, qui est souvent récupéré par l'extrême droite, a souligné Ophélie Meunier. Pour autant, à deux mois de la présidentielle, c'est un sujet qui est dans l'actualité et qui mérite d'être soulevé. Nous, journalistes, on ne doit pas être coincés entre l'extrême droite qui s'approprie totalement le sujet, et des islamistes radicaux qui nous empêchent carrément d'en parler. Nous journalistes, notre boulot c'est de parler des sujets le plus factuellement possible, sans idéologie. C'est ce qu'on a fait."

Sur une note plus légère, Ophélie Meunier a donné des nouvelles de sa petite Valentine. En couple avec Mathieu Vergne depuis 2015, maman d'un garçon de 2 ans baptisé Joseph, l'animatrice a effectivement accouché d'une fille en octobre dernier... ce qui ne l'a pas empêché de très vite reprendre du service sur M6. "Elle va bien. Elle a 4 mois et elle a mangé ses premières carottes !" a-t-elle simplement dévoilé. Voilà qui doit, effectivement, l'aider à conserver le sourire...