Ophélie Meunier menacée de mort : un proche donne des nouvelles

Le quotidien d'Ophélie Meunier a basculé dans l'inquiétude depuis la diffusion sur M6 d'un numéro de Zone interdite consacré aux dangers de l'islam radical en France. La journaliste de 34 ans, animatrice de l'émission, a fait l'objet de menaces de mort à l'issue du reportage, tout comme Amine Elbahi, autre intervenant dans le reportage. Pour assurer leur sécurité, une protection policière leur a été attribuée.

Dix jours après la diffusion de ce Zone interdite, Jean-Marie Tricaud, producteur, s'est confié au micro d'Europe 1 et a donné des nouvelles de la journaliste Ophélie Meunier : "[Elle] va bien. Évidemment, c'est intolérable de se retrouver dans cette situation pour avoir juste fait son métier", a-t-il expliqué. La journaliste a même repris le chemin du travail : "Ophélie fait face, elle travaille. Elle est revenue au bureau. Mais je ne vais pas vous raconter d'histoires évidemment. C'est une situation qui est très difficile à vivre".

En apprenant la situation d'Ophélie Meunier, nombreuses ont été les personnalités à lui apporter du soutien. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a lui aussi réagi : "Nous encourageons le métier de journaliste. Les journalistes et les personnes qui ont témoigné dans ce reportage ont été soutenus, leurs plaintes sont instruites. J'ai donné des moyens extrêmement importants pour que les auteurs de ces menaces soient retrouvés". Si Amine Elbahi s'est exprimé à plusieurs reprises sur les plateaux télé, Ophélie Meunier se fait quant à elle discrète.

Dans ces moments difficiles, Ophélie Meunier peut compter sur le soutien des siens, y compris son mari, le producteur télé Mathieu Vergne. Le couple s'est rencontré en 2015, avant de se marier en 2018. Deux enfants sont venus couronner le bonheur des amoureux : Joseph, néen juin 2019, et une petite Valentine en octobre 2021. Un équilibre familial ébranlé par des menaces de mort qui, on l'espère, ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir...