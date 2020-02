Oscars 2020 : Anna Paquin, DiCaprio... Ces stars vues enfants à la cérémonie !

Alors que la 92e cérémonie des Oscars approche à grands pas, il est temps de revenir sur les moments marquants de la soirée aux statuettes. Chaque année (ou presque), des enfants acteurs figurent parmi les nommés de l'Académie. Certains remportent même des prix ou deviennent des grands noms du cinéma. Retour sur des années d'enfants comédiens aux Oscars.

Commençons par Jodie Foster, nommée à l'âge de 14 ans pour son rôle dans Taxi Driver (Martin Scorsese) en 1977. Aujourd'hui âgée de 57 ans, on a pu la voir dans Les Accusés et Le Silence des agneaux. Angelina Jolie a connu presque le même parcours, elle qui baignait déjà dans cette culture grâce à son père, l'acteur Jon Voight. Sa première apparition sur le tapis rouge des Oscars date de 1986 où elle ne faisait qu'accompagner son père. Elle finira par remporter la statuette de Meilleure actrice en 2000 pour son rôle dans Girl, Interrupted.

En 1994, une adorable fillette portant un chapeau bleu, Anna Paquin, a raflé l'Oscar du Meilleur second rôle féminin pour sa performance dans The Piano, à seulement 11 ans. Abigail Breslin a raflé le prix du Meilleur second rôle féminin pour Little Miss Sunshine, en 2007, alors qu'elle n'avait que 13 ans. Une certaine Saoirse Ronan a également foulé le célèbre tapis rouge en 2008, elle qui était nommée pour le titre de Meilleure actrice, pour son rôle dans Brooklyn.

Nommé six fois (sept fois avec celle de 2020) aux Oscars, Leonardo DiCaprio finira par remporter un prix en 2016 pour son rôle dans The Revenant. On l'a vu prendre part à cette grande cérémonie pour la première fois en 1994, alors qu'il était âgé d'à peine 20 ans. Jaden Smith a également eu la chance d'assister à la cérémonie grâce au film The Pursuit of Happyness, où il partage l'affiche avec son père. Il avait 7 ans à l'époque.

Cette année, les Oscars seront présentés par Kevin Hart. La cérémonie se tiendra au Dolby Theatre de Los Angeles, le dimanche 9 février 2020. Deux films français sont d'ailleurs en lice, Les Misérables (meilleur film étranger) et J'ai perdu mon corps (meilleur film d'animation).