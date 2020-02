Oscars 2020 : Julianne Moore absente, son plan B avec sa fille

Elle n'aurait raté les Oscars pour rien au monde. Et pourtant, ce n'est pas depuis les confortables sièges du mythique Dolby Theatre que Julianne Moore a assisté à la 92e cérémonie de l'événement mais loin, bien loin de Los Angeles. De l'autre côté du continent, très exactement. Comme elle l'a indiqué sur les réseaux sociaux, la comédienne s'est rendue dans l'un des plus anciens bars gay de New York, une institution du quartier de West Village : le Julius'. Sur Instagram, elle a pris la pose en compagnie de sa fille de 17 ans, Liv Freundlich, sur le tapis rouge disposé à l'entrée de l'établissement. "J'ai beaucoup d'amis nommés ce soir pour le travail sublime qu'ils ont accompli cette année, écrit-elle. Je leur envoie beaucoup d'amour. Je vous regarde... et je trinque pour vous !"

Entre Julianne Moore et les Oscars, c'est une jolie histoire qui a débuté en 1998. A l'époque, elle était nommée dans la catégorie "Meilleure actrice dans un second rôle" après avoir incarné Amber Waves dans Boogie Nights. En 2000 et 2003, elle a frôlé la victoire grâce à ses personnages dans La fin d'une liaison, de Neil Jordan, dans Loin du paradis de Todd Haynes et The Hours de Stephen Daldry.

Mais il lui aura fallu prendre son mal en patience et attendre 2004. Sa performance dans Still Alice, tendre et rude fresque sur la maladie d'Alzheimer, lui a valu la statuette d'or du meilleur premier rôle ainsi qu'un Golden Globe, un SAG Award et un BAFTA. Rien que ça.