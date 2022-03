Oscars : Battle de décolletés pour les soeurs Williams, Timothée Chalamet torse nu... Les looks osés en images

"J'ai fait de mon mieux pour me préparer à chaque instant de la vie. J'ai formé mon esprit, mon corps, mon âme et mon esprit pour être préparé et prêt à tout ce qui se présente à moi. Jusqu'à maintenant... Jusqu'à présent... Je n'aurais jamais pu rêver ou me préparer à être aux Oscars pour un film qui raconte l'histoire de ma FAMILLE, a commenté Venus Williams sur Instagram. C'est au-delà de mon rêve." Un enthousiasme partagé par sa soeur Serena, qui a quant à elle écrit sur son compte : "Cette nuit a été surréaliste. Et la passer assise à côté de ma soeur signifiait plus que tout. Je suis tellement reconnaissante envers l'Académie d'avoir rendu cette soirée inoubliable, et à @willsmith d'avoir porté cette histoire sur grand écran et d'avoir honoré ma famille. Ce sera toujours une soirée inoubliable."

L'interprétation de Will Smith, qui s'est donc glissé dans la peau du père des soeurs Williams, lui a d'ailleurs valu l'Oscar du Meilleur acteur. Un sacre malheureusement éclipsé par la violente gifle qu'il a donnée à l'animateur Chris Rock...