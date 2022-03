Diaporama Oscars : Battle de décolletés pour les soeurs Williams, Timothée Chalamet torse nu... Les looks osés en images

Oscars : Battle de décolletés pour les soeurs Williams, Timothée Chalamet torse nu... Les looks osés en images

Billie Eilish au photocall de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage

Serena Williams et son mari Alexis Ohanian au photocall de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles, le 27 mars 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage

8 / 27

Ariana DeBose (Oscar du meilleur second rôle féminin pour West Side story ), Troy Kotsur (meilleur acteur dans un second rôle pour Coda, adapté de La famille Bélier), Jessica Chastain (Oscar de la meilleure actrice pour Dans les yeux de Tammy Faye) - Press Room de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars à Los Angeles le 27 mars 2022 © Kevin Sullivan via ZUMA Press Wire)