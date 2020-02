Paris et Nicky Hilton : Mannequins stars à la Fashion Week de New York

En février, de nouvelles fashion weeks font vibrer la planète Mode ! Celle de New York, consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2020-2021, commence ce jeudi 6 février 2020. Les soeurs Paris et Nicky Hilton ont donné son coup d'envoi dès mercredi, en défilant pour la bonne cause au côté de Shania Twain.

Cette saison encore, l'American Heart Association profite de la Fashion Week pour sensibiliser ! L'association se bat contre les maladies cardiaques qui touchent les femmes et a lancé une nouvelle offensive ce mercredi 5 février 2020, jour de défilé du mouvement Go Red For Women. Plusieurs célébrités y ont participé et ont foulé le podium du show en robe rouge. Parmi elles figuraient les soeurs Paris et Nicky Hilton.

Comme les deux blondes, la chanteuse Shania Twain, l'actrice Roselyn Sanchez et Miss États-Unis 2020, Camille Schrier, ont vu rouge pour l'American Heart Association. Le défilé caritatif a été animé par un show de Meghan Trainor, craquante dans une combinaison à sequins.

La New York Fashion Week est la première de ce mois de la mode, dédiée aux nouvelles collections de prêt-à-porter (femme). Elle prendra fin le mercredi 12 février 2020 et sera suivie des fashion weeks de Londres, Milan et enfin Paris.