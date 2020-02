Paris Hilton : Barbie sexy pour son anniversaire, elle officialise avec Carter

Décorations rose bonbon, licornes, paillettes et poupées Barbie à foison, non vous n'êtes pas à l'anniversaire d'une adolescente mais bien à celui de Paris Hilton qui célébrait ses 39 ans le 21 février 2020. Mais après tout, l'âge n'est qu'un chiffre pour cette chère Paris qui n'a rien perdu de sa vigueur et de sa jeunesse d'antan. Pour célébrer son anniversaire, l'ex-star de The Simple Life a tout misé sur les détails (toujours girly bien sûr). Lunettes à strass distribuées aux invités, champagne et gâteaux agrémentés de poupées et d'accessoires à paillettes, rien n'a été laissé au hasard pour satisfaire l'héritière du groupe Hilton et lui permettre de vivre une soirée inoubliable.