Partenaires multiples, absence de préservatifs... Benjamin Mendy parle pour la première fois à son procès

C'est le témoignage que tout le monde attendait depuis des mois dans le procès de Benjamin Mendy puisque le joueur a enfin pris la parole. Champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, le footballeur est accusé par 7 femmes différentes de 8 viols et d'une tentative de viol et une agression sexuelle pour des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021. Après quelques mois en prison l'an dernier, il est sorti et son procès a pu débuter en août dernier. Pour l'heure, le jury a pu avoir un aperçu du profil psychologique du joueur de 28 ans, ainsi que de Louis Saha Matturie (aucun lien avec l'ancien joueur Louis Saha), accusé à ses côtés et considéré comme son complice.

Un procès particulièrement médiatisé et au cours duquel plusieurs témoignages de plaignantes ont révélé des histoires similaires commençant par des soirées dans la superbe villa de Benjamin Mendy. Pour l'heure, le Français a toujours plaidé non coupable des faits qui lui sont reprochés et hier, pour la première fois, il a pu se défendre, en commençant par parler de son rapport aux femmes. Devenu une star du football avec son arrivée à l'Olympique de Marseille en 2016, sa vie a totalement changé. "Je ne suis pas Brad Pitt. Je sais que les femmes ne viennent pas vers moi à cause de mon look, mais parce que le football donne accès à plein de choses. Et ça a été multiplié par dix à Manchester City (son dernier club)", explique le sportif.

C'était normal d'avoir des rapports sexuels avec plusieurs femmes la même nuit

Benjamin Mendy ne se cache d'ailleurs pas d'aimer faire l'amour avec de nombreuses femmes et ce depuis longtemps. "J'ai grandi avec cette façon de faire au centre de formation (au Havre), où c'était normal d'avoir des rapports sexuels avec plusieurs femmes la même nuit", enchaîne-t-il, avant d'évoquer son rapport aux préservatifs : "Ce n'est pas bien de le dire, mais le fait est que je ne m'inquiétais pas (de ne pas en mettre). Je connaissais les risques". Lorsque l'un des avocats lui demande de quoi il est le plus honteux, Benjamin Mendy se montre gêné. "Je ne peux pas crier que j'aime le sexe. Ce n'est pas naturel de le dire fort", conclut-il cette journée riche en enseignements. Un témoignage qui a duré environ une heure, le joueur devant reprendre la parole ce mardi en matinée.

Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.