Pascal Obispo, prince Harry... Ces stars qui ont sauvé la vie d'inconnus

Stars ou pas, quand une personne est en danger, il faut agir au mieux ! Plusieurs personnalités se sont brillamment illustrées en sauvant des gens. Des tranches de vie partagées en musique, par l'écriture ou en interview. C'est le cas de ces cinq personnalités.

Pascal Obispo au Cap-Ferret

En 2018, le populaire chanteur Pascal Obispo sort un disque éponyme sur lequel figure une chanson intitulée On n'est pas seul sur la terre. Un titre dédié à un certain Nicolas Lacambre, rencontré dans des circonstances atroces. Interrogé par Le Parisien, il avait raconté avoir sauvé la vie de cet homme après l'avoir croisé sur la route où il avait été victime d'un accident. "Je me suis approché, c'était catastrophique. J'ai ramassé cet homme, je l'ai mis sur le bas-côté. J'ai fait appeler les pompiers, je suis parti juste avant qu'ils n'arrivent, pour éviter de faire la une des magazines. Depuis, nous comptons l'un pour l'autre", disait-il alors. Désormais, Nicolas a une prothèse de la jambe et doit sa vie à l'artiste.

Kate Winslet aux Bahamas

Sans doute encore honteuse d'avoir laissé mourir Jack en ne le faisant pas monter sur planche, l'interprète de Rose dans Titanic s'est racheté une conscience. Ainsi, alors qu'elle passait des vacances aux Bahamas dans la magnifique villa de Richard Branson, en 2011, Kate Winslet s'est retrouvée à porter la mère de 90 ans de ce dernier tandis qu'un incendie s'était déclaré. "C'est elle qui a porté ma mère hors de la maison. (...) C'était surréaliste pour elle", avait par la suite déclaré le businessman.

Le prince Harry au Brésil

Aussi impliqué que sa défunte maman Diana quand il est question d'aider ceux qui sont dans le besoin, le prince Harry participe régulièrement à des événements caritatifs ou à des levées de fonds. En 2012, en voyage au Brésil, il participe à un match de polo pour la bonne cause. Quand un cavalier en percute un autre et que l'homme tombe de son cheval, le prince se précipite alors à son secours pour lui prodiguer les premiers soins avant l'arrivée des médecins. "Il m'a retourné et il a fait en sorte que je reprenne connaissance. Je me souviens m'être réveillé avec ces yeux bleus perçants qui me regardaient", avait relaté l'homme blessé au Washington Post.

Clint Eastwood en Californie

Formé aux premiers secours, l'inspecteur Harry a sauvé la vie d'un certain Steve John (patron du tournoi de golf AT&T Pebble Beach National Pro-Am), en 2014, lors d'un dîner en Californie. Clint Eastwood a pratiqué la manoeuvre de Heimlich alors que l'homme s'étouffait pendant un dîner avec un morceau de fromage. "Clint m'a sauvé la vie. Il est arrivé derrière moi et savait exactement quoi faire", avait révélé le miraculé dans une interview au journal local Carmel Pine Cone.

Sean Penn à la Nouvelle-Orléans

Acteur engagé pour la planète, Sean Penn s'était rendu parmi les premiers à la Nouvelle-Orléans, en 2005, au moment du terrible ouragan Katrina. Pendant sa mission, il avait ainsi sauvé la vie d'une quarantaine de personnes en les évacuant de leurs maisons pleines de débris en raison de la violence de l'ouragan (de catégorie 5) qui avait causé la mort de 1833 personnes.

