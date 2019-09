Pascal Soetens "ruiné" ? Il rétablit la vérité et répond aux critiques

Ruiné ou pas ? Le 3 septembre 2019, Pascal Soetens affirmait être en grande difficulté financière dans L'instant de luxe (Non Stop People). "Comme je suis intermittent du spectacle, mon contrat étant terminé, on doit faire un nombre d'heures pour toucher le chômage. Je n'ai plus le nombre d'heures suffisant, donc aujourd'hui je suis à 441 euros", avait-il annoncé, précisant ne rien toucher lors des rediffusions d'épisodes. Il n'en fallait pas plus pour que l'information soit reprise dans plusieurs médias et que "Pascal le grand frère" rectifie ses propos.

Invité de Morandini Live (CNews) ce jeudi 5 septembre 2019, le coach en a dit un peu plus sur sa source de revenus. "Aujourd'hui, j'ai de l'argent de côté, donc je l'utilise pour essayer de vivre normalement mais le but ce n'est pas de vider mes comptes, c'est aussi de les remplir", a-t-il assuré. Pascal Soetens doit notamment rembourser le prêt de sa maison à hauteur de 700 euros par mois.

"Avec 441 euros, on ne vit pas. Heureusement, grâce à ma notoriété, j'ai des activités qui me permettent de cumuler, ça me fait un petit 1500 euros par mois. Donc aujourd'hui, je vis avec ça. J'ai connu ça à une époque, donc je reviens un petit peu à mes débuts, 15 ans en arrière", explique-t-il sur CNews.

Ce retour à la case départ pourrait également être un renouveau pour Pascal Soetens, qui, lors de son passage sur Non Stop People exprimait son souhait d'intégrer l'équipe de chroniqueurs de Touche pas à mon poste. L'avenir pourrait apporter de belles surprises au visage de S.O.S ma famille a besoin d'aide, qui s'apprête à jouer dans Un dernier souffle, film sur la lutte contre les discriminations.