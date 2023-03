Patrice Drevet : Le journaliste en couple avec une femme plus jeune, photos de la jolie blonde qu'il a épousée à 66 ans

Entre Patrice Drevet et sa deuxième épouse Corinne, le coup de foudre a été immédiat. Pourtant, les tourtereaux ont attendu une petite paire d'années avant de s'unir officiellement et de l'annoncer au grand public. Pour l'animateur, cette attente était essentielle. A peine séparé de son ancienne épouse et mère de son fils Cyril (lui aussi animateur de télévision), le célèbre présentateur du Mini-Journal de TF1 avait besoin de temps pour pouvoir s'engager pleinement dans un autre mariage, surtout avec une femme bien plus jeune que lui.

Dans une longue interview accordée au magazine Ici Paris et parue le mercredi 8 mars 2023, Patrice Drevet a expliqué plus en détails pourquoi lui et sa femme Corinne ont préféré attendre avant de se marier et ce, malgré l'amour incommensurable qui les a toujours lié. Pour rappel, lors de leur union, en 2014 à Pézenas, l'animateur avait 66 ans ! "Disons que j'ai mis du temps à me 'démarier' de la mère de mon fils. Je suis quelqu'un de fidèle qui n'aime pas faire de la peine aux gens... Donc avec Corinne, on a attendu que tout soit bien clair avant de se dire oui", a-t-il expliqué avec sincérité auprès de nos confrères. Aujourd'hui, les époux filent le parfait amour au grand jour et multiplient les activités de couple. Selon le présentateur, la belle Corinne serait même la responsable de sa forme olympique, malgré ses 75 ans.

Notre amour est stratosphérique !

"J'ai la chance d'avoir une épouse plus jeune qui apporte du dynamisme dans ma vie. L'important ce n'est pas d'être heureux, mais de s'en rendre compte. Avec elle, c'est fusionnel. Notre amour est stratosphérique ! Elle s'est battue et elle a eu raison, car elle me rend heureux. Et j'espère que c'est réciproque", a-t-il ensuite ajouté, plus amoureux que jamais.

Il faut dire que les tourtereaux se connaissent par coeur. En effet, cela fait des années qu'ils se connaissent et partage de plus la même passion pour la télévision. D'ailleurs, c'est dans cet univers-là qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. "On se connaît depuis plus de trente ans. On s'est rencontrés à l'époque où je produisais l'émission Télévisator 2 et qu'elle était adjointe de la directrice de l'unité jeunesse de France Télévisions. Et ça a été le coup de foudre !", a-t-il conclu. Une histoire d'amour comme on en voit rarement !