Diaporama : Patrice Drevet : Le journaliste en couple avec une femme plus jeune, photos de la jolie blonde qu'il a épousée à 66 ans

Patrice Drevet : Le journaliste en couple avec une femme plus jeune, photos de la jolie blonde qu'il a épousée à 66 ans

Les deux tourtereaux filent le parfait amour depuis de nombreuses années. Archives - Exclusif - Prix spécial - Patrice Drevet et son épouse Corinne a Pézenas dont il est élu en tant que conseiller municipal, vice président de la communauté d'agglomération Hérault méditerranée en charge de la communication du tourisme et de la viticulture. En retraite il se consacre à ses passions. Pézénas le 6 octobre 2008 © BestImage, JEAN-CLAUDE WOESTELANDT / BESTIMAGE

A cette époque, Patrice Drevet avait 66 ans. Archives - Exclusif - Prix spécial - Patrice Drevet et son épouse Corinne a Pézenas dont il est élu en tant que conseiller municipal, vice président de la communauté d'agglomération Hérault méditerranée en charge de la communication du tourisme et de la viticulture. En retraite il se consacre à ses passions. Pézénas le 6 octobre 2008 © BestImage, JEAN-CLAUDE WOESTELANDT / BESTIMAGE

Dans un entretien accordé à Ici Paris et paru le 8 mars 2023, il explique qu'il avait besoin de temps pour oublier sa première femme. Exclusif - Patrice Drevet - Inauguration du Village de la Gastronomie à Paris le 21 septembre 2018 © JLPPA / Bestimage © BestImage, JLPPA / Bestimage

Aujourd'hui, ils sont toujours aussi fous amoureux et très heureux. Patrice Drevet et sa femme Corinne - Election de Super Mamie France 2006 au casino de Forges-les-Eaux. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

Archives - Exclusif - Prix spécial - Patrice Drevet et son épouse Corinne a Pézenas dont il est élu en tant que conseiller municipal, vice président de la communauté d'agglomération Hérault méditerranée en charge de la communication du tourisme et de la viticulture. En retraite il se consacre à ses passions. Pézénas le 6 octobre 2008 © BestImage, JEAN-CLAUDE WOESTELANDT / BESTIMAGE

10 / 18