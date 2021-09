Patrick Bruel : Photo de sa rencontre improbable avec une star américaine

Il a chanté avec Céline Dion, tourné avec Jean Reno, affronté les plus grands joueurs de poker... mais Patrick Bruel garde sa capacité d'émerveillement intacte. C'est ce qu'ont pu constater ses abonnés sur Instagram mercredi 29 septembre 2021.

Sur son compte, l'artiste âgé de 62 ans a posté une photo de sa rencontre inattendue avec un confrère américain. En effet, l'interprète des tubes Place des grands hommes, Au Café des Délices ou encore Casser la voix a pris la pose en compagnie du rappeur Ne-Yo. En légende, le frenchie écrit : "On fait de belles rencontres au @boeufsurletoitparis Nice to meet u @neyo #boeufsurletoit #neyo #paris #music #livemusic." Même si leurs registres sont radicalement différents, nul doute que Patrick est du genre curieux du travail artistique des autres.

Comme le rapportait le site Nouvelles Gastronomiques en 2020, Patrick Bruel s'est associé à Moma Group - propriétaire du Boeuf sur le Toit depuis son rachat en 2017 à Groupe FLo - pour faire revivre ce célèbre restaurant music-hall parisien du 8e arrondissement de la capitale inauguré en 1922. Après quelques mois de fermeture, l'établissement avait eu droit à un coup de neuf grâce notamment au créateur Alexis Mabille. "Côté décoration, la tant attendue salle de Music-Hall et son piano à queue central, est toute vêtue de paillettes dorées en fontaine et tapis aux motifs floraux constructivistes. Quant aux tables en miroir vieilli, elles captent les reflets des appliques de cristal et nous embarquent dans une atmosphère festive, hors du temps", précise le site du restaurant.

Patrick Bruel, qui a longtemps multiplié les allers et retours vers Los Angeles du temps où son ex-femme Amanda Sthers y vivait avec ses deux enfants, n'avait sans doute pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de stars du show business américain, préférant, on l'imagine, passer son temps avec ses fils qu'à courir les soirées.

A noter que Patrick Bruel a récemment sorti une nouvelle chanson intitulée A la santé des gens que j'aime.