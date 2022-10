Patrick Bruel survolté : le chanteur mobilisé pour un concert privé important

Ce 29 octobre, ils sont nombreux à s'être déplacés au dîner du 35e gala Vaincre le cancer au profit de la lutte contre les cancers au Cercle de l'Union Interalliée à Paris. Et tous ont eu la chance d'assister à un concert privé exceptionnel donné par Patrick Bruel. L'artiste de 63 ans, père de famille de deux fils, fruits de ses amours avec son ancienne épouse Amanda Sthers, – Léon,17 ans, et l'aîné Oscar Bruel, 19 ans – était très énergique sur la scène, pour le plus grand plaisir de tous. Il a donné de la voix en reprenant ses plus grands tubes, pour cette occasion précieuse. Dans sa tenue noire l'acteur avait opté pour une paire de Nike Jordan. Un conseil de ses fils ?

Plus de 90 000 cancers n'ont pu être diagnostiqués en 2020 à cause de la pandémie de la Covid-19. Sans ces dommages collatéraux, le cancer reste la première cause de mortalité prématurée en France. Face à ce constat, il est urgent de ne pas relâcher les efforts dans la recherche contre le cancer au risque d'effacer une partie non négligeable des progrès réalisés ces dernières années, ce qui aurait pour conséquence d'impacter les malades. Et ce gala Vaincre le cancer appuie chaque année ce combat, sans relâche. Patrick Bruel n'était pas le seul présent, puisque d'autres personnalités n'ont pas manqué de faire le déplacement.

Un public conquis

Le chanteur a notamment fait danser la salle Illinois de Vanssay, Mareva de Vanssay, Laurent Dassault et Océanie de Vanssay. Étaient aussi présents, la Ministre de l'Enseignement supérieur et de La Recherche, Sylvie Retailleau, Lynda Aggoune, Kareen Hechter Lazar et son mari Olivier Lazar. De quoi ravir Michel Oks, Président du conseil d'Administration de "Vaincre le cancer", qui a présenté la soirée. Celui-ci était entouré de sa femme Judith mais aussi de leur fils Daniel Oks et sa femme Éméline. Docteur Frédéric Saldmann et sa femme Marie ont aussi été photographiés durant cet évènement. Les professeurs Jean-Michel Oughourlian, Annelise Bennaceur-Griscelli et Ali Turhan étaient aussi présents.