Patrick Bruel et Amanda Sthers parents : rare photo de leur fils Léon pour ses 17 ans

Le temps file à une vitesse folle pour Amanda Sthers et Patrick Bruel. Et c'est avec un immense amour teinté de nostalgie que la maman émue avait décrit ses sentiments face à la rentrée scolaire de Léon, intégrant la classe finale avant le baccalauréat, la terminale. "Le regarder partir vers son premier cours de philo dans mon rétroviseur, avec le sourire et tenter de ralentir le temps...", avait-elle écrit sur Instagram.

L'aîné de la fratrie est Oscar et celui-ci a fêté ses 19 ans il y a un mois. Un événement que ses parents avaient célébré également sur Instagram. Depuis leur divorce il y a quinze ans, le chanteur et la romancière n'ont cessé d'afficher leur complicité et l'harmonie qui régit leur famille, même si le couple n'est plus.

Les parents d'Oscar et Léon ont dû toutefois faire face à une épreuve compliquée : l'installation d'Amanda Sthers aux Etats-Unis, qui a coïncidé avec le traumatisme des attentats du 13-novembre, où elle a monté sa société de production cinématographique. Le fossé atlantique n'est toutefois pas insurmontable pour cette famille soudée. Patrick Bruel a accepté le départ de la mère de ses enfants, il a réorganisé sa vie pour s'adapter à cette nouvelle géographie familiale, preuve de la solidité de leurs liens