Patrick Dempsey cache ses cheveux gris et sa femme s'en charge !

Sur un cliché également dévoilé par People, Talula (18 ans), la fille aînée du couple, apparaît apprêtée lors d'un shooting photo en noir et blanc. Ses petits frères Sullivan et Darby (13 ans) ont eux aussi eu droit à une coupe de cheveux maison, comme a pu le partager leur maman sur son compte Instagram, le 16 avril dernier. Un véritable privilège quand on sait que Jillian Dempsey est la maquilleuse préférée de nombreuses stars hollywoodiennes telles que Kristen Stewart, Jennifer Lawrence et Emilia Clarke.