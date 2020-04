Grey's Anatomy (TF1) : Pourquoi la série s'intitute-t-elle ainsi ?

Pourquoi Grey's Anatomy s'appelle-t-elle comme ça ? Voilà une question qui vous a probablement échappé. Comme nous avons tous du temps à tuer en cette période de confinement, découvrons pourquoi cette série médicale a choisi ce doux nom.

D'abord "Grey" doit son nom à son héroïne, qui s'appelle Meredith Grey (interprétée par Ellen Pompeo) et évidemment parce que c'est une série médicale portant sur la chirurgie, et donc l'anatomie. La production d'ABC a finalement tranché pour Grey's Anatomy, en référence au célèbre livre de l'anatomiste Henry Gray intitulé Gray's Anatomy, guide professionnel du corps humain utilisé par les étudiants et les médecins depuis sa première publication en 1858. Le nom complet Grey's Anatomy est donc un jeu de mots entre l'ouvrage historique et le nom du personnage principal.

Il faut également préciser que Grey's Anatomy a failli porter un tout autre titre. La fiction de ABC créée il y a quinze ans par Shonda Rhimes aurait pu s'appeler Complications, Doctors ou même Surgeons. C'est en tout cas ce qu'avait raconté l'actrice Kate Walsh (Addison Montgomery) lors d'une interview à Buzzfeed. "Grey's Anatomy est le titre parfait au final !", s'était-elle réjouie.

Avec une seizième saison à son actif, Grey's Anatomy bat un record de longévité en dépassant Urgences (et George Clooney), avec 356 épisodes. Jeudi aux États-Unis sera diffusé l'épisode final de la série médicale, dont le teaser annonçait un mariage et un accouchement...

La saison 16 de Grey's Anatomy est diffusée ce mercredi 8 avril 2020, à 21h05 sur TF1.