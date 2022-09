Patrick Fiori, ses fiançailles brisées avec une célèbre chanteuse : "On était ensemble depuis sept ans"

Ce samedi 10 septembre, TF1 diffuse un nouveau numéro de The Voice Kids présenté par Nikos Aliagas accompagné du jury composé de Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori. Habitué à être entouré d'artistes, le chanteur a d'ailleurs été en couple avec une célèbre chanteuse française.

Et cette célèbre chanteuse n'est autre que... Julie Zenatti ! Eh oui, si Patrick Fiori a été en couple avec Lara Fabian à la fin des années 1990, il a également vécu une histoire d'amour avec la chanteuse de 41 ans. Tout a commencé à la fin des années 90 lorsqu'ils participaient à la célèbre comédie musicale Notre-Dame-de-Paris. Julie Zenatti incarnait Fleur-de-Lys et Patrick Fiori était l'interprète de Phoebus. Les deux jeunes artistes ont officialisé leur relation au début des années 2000. Le début d'une romance qui durera plus de cinq ans.

Je travaillais avec la personne au côté de laquelle je vivais

Malheureusement, les choses ne se sont pas concrétisées entre Julie Zenatti et Patrick Fiori. Leur relation a ainsi pris fin en 2006. Toutefois, les deux artistes ont conservé des liens artistiques. Patrick Fiori avait notamment mis sa patte dans l'album de Julie Zenatti intitulé La Boîte de Pandore sorti en 2007. À l'époque, la jeune femme avait accordé une interview au Parisien dans laquelle elle était revenue sur son couple avec le chanteur de 52 ans : "On était ensemble depuis sept ans. Je travaillais avec la personne au côté de laquelle je vivais. Là, c'est la première fois que je ne me regarde pas dans les yeux d'un autre quand je fais un disque."

Par la suite, Julie Zenatti est devenue maman d'une petite Ava née le 14 janvier 2011 et d'un petit garçon prénommé Elias né le 27 septembre 2017. Ils sont le fruit de son couple avec le comédien et metteur en scène Benjamin Bellecour avec lequel elle s'est mariée le 13 février 2016. "La maternité a changé mon regard sur la vie, mon rapport au travail et à la famille. Je comprends et je respecte les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants mais ma vie sans enfants aurait été selon moi... inutile", avait déclaré la chanteuse dans une interview au Journal des femmes en juillet 2020. De son côté, Patrick Fiori est marié depuis juin 2008 à la parolière Ariane Quatrefages avec laquelle il a eu deux fils nés en 2009 et 2014.

Retrouvez Patrick Fiori ce samedi 10 septembre dans The Voice Kids.