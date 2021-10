Patrick Fiori, sa romance avec deux célèbres chanteuses : des fiançailles brisées, un bébé qui n'a pas vu le jour

Ils font partie des couples qu'on avait presque oublié. Patrick Fiori a été le compagnon de Julie Zenatti, mais aussi de Lara Fabian. Deux unions très médiatiques qui ont poussé l'artiste à protéger sa vie privée à tout prix. Le chanteur a rencontré Julie Zenatti à l'orée des années 2000, notamment lors de la comédie musicale à succès Notre-Dame de Paris.

Ensemble jusqu'en 2006, les anciens amoureux ont conservé des liens artistiques. Patrick Fiori avait aidé la chanteuse à écrire son album La Boîte de Pandore. "On était ensemble depuis sept ans. Je travaillais avec la personne au côté de laquelle je vivais. Là, c'est la première fois que je ne me regarde pas dans les yeux d'un autre quand je fais un disque", confiait Julie Zenatti au Parisien en 2007.

Bien avant de craquer pour sa Fleur-de-Lys, Patrick Fiori avait vécu une histoire d'amour longue de deux ans avec la chanteuse Lara Fabian. Dans les pages de Gala, elle se disait "sûre d'avoir trouvé un père" pour son "futur enfant". "Je suis femme avant d'être mère, mais j'ai déjà le coeur qui vibre en pensant à tout cela", avait-elle détaillé. Décrit comme "amoureux", "passionné" et "possessif sans être exclusif", Patrick Fiori semblait s'épanouir dans cette relation. C'était sans compter sur une surmédiatisation de leur vie privée et autres indiscrétions.

Depuis, Patrick Fiori a retrouvé l'amour avec la parolière Ariane Quatrefages. Mariés depuis 2008, ils sont parents de deux fils nés en 2009 et en 2014. "Le fait d'être père...ça change tout ! Ça change notre vie et comme ça change la vie, ça change dans le travail aussi. En tout cas en ce qui me concerne, il y a des priorités dans la vie. Et j'ai très bien compris où étaient les miennes. La musique, c'est magnifique, c'est un métier dans lequel je m'éclate et c'est génial, mais ma priorité, c'est ma famille", avait-il confié à Idolesmag.