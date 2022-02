Patrick Guérineau filme sa femme en sous-vêtements : un casting fait maison qui l'impressionne

Le coronavirus a bouleversé certaines habitudes dans le monde. Afin d'éviter que le virus ne se propage davantage, certaines entreprises proposent par exemple du télé-travail. Le monde du mannequinat aussi s'est adapté comme l'a dévoilé Patrick Guérineau en story Instagram, le 31 janvier 2022.

Depuis la fin des années 1990, Patrick Guérineau exerce le métier d'acteur. L'homme de 50 ans a eu la chance d'incarner plusieurs rôles, dont celui de Xavier dans Camping Paradis (TF1), depuis 2006. Son épouse Lou aussi évolue sous le feu des projecteurs, mais en tant que mannequin (en plus d'être nutritionniste). Et depuis que le coronavirus est arrivé, l'acolyte de Laurent Ournac est aux premières loges lorsqu'elle passe un casting.

"Depuis le Covid, c'est bien souvent comme ça que se passent ses castings", peut-on lire en légende d'une vidéo de Lou, vêtue d'un pantalon en cuir noir et d'un haut moulant de la même couleur, en train d'enchaîner les poses devant son téléphone, sur un fond blanc, avec une lumière braquée sur elle pour une meilleure qualité. Patrick Guérineau a ensuite filmé sa chère et tendre en train de travailler en sous-vêtements. "C'est définitivement le moment que je préfère", a-t-il lancé avec humour. Et sa femme de répondre : "Tu es c**"

S'il aime la taquiner, Patrick Guérineau se rend compte que ce n'est pas simple d'évoluer ainsi devant un objectif. "Qu'est ce que je suis content de ne pas être mannequin. Incapable de faire ça moi", a-t-il confié impressionné. Cela ne l'empêche pas de prendre plaisir à poser dans le cadre du travail lors de divers événements ou pour des photos personnelles postées sur Instagram.

Sur les réseaux sociaux, Patrick Guérineau poste en effet souvent des photos avec la belle Lou ou leurs enfants Paul (3 ans) et Charlie (1 an). Arthur (22 ans, né d'une précédente union) est aussi l'une des stars de son compte Instagram. Rappelons que l'acteur avait rencontré sa première femme lors des cours Florent. Mais le couple a divorcé alors que leur petit garçon n'avait que trois ans. Le père de famille a obtenu la garde de leur fils. Quelques années plus tard, il est tombé sur le profil Facebook de Lou, sur le fil d'actualité d'un ami. Mais à ce moment là, elle était en couple. Il a finalement pris son courage à deux mains une fois la jeune femme de nouveau célibataire. Et depuis, ils ne se sont pas quittés. Leur mariage a été célébré en 2015.