Patrick Sébastien effondré face à la mort d'un proche, désormais "au pays des étoiles"...

En commentaires, les internautes présentent leurs condoléances à l'ancienne star de France Télévisions, à qui il réclamait des millions. Si Patrick Sébastien n'en dit pas plus à propos du décès de Sylviane Anquez, la soeur de la défunte prend à son tour la parole sur les réseaux sociaux. "S... comme Sylviane, ma soeur adorée. J'ai la douleur de vous annoncer son départ hier aux Pays des Etoiles. Je suis effondrée", pouvait-on lire sur son compte Facebook le 6 avril 2022.

Plus encore, Martine Anquez donne plus d'informations quant aux causes de la mort de sa chère soeur : "Certains d'entre vous ont déjà appris la triste nouvelle, ma grande soeur chérie s'est battue comme une lionne depuis 5 ans et demi, mais le combat était inégal, cette saleté de bestiole que l'on nomme crabe a eu le dessus. Après une semaine de souffrances physiques et morales, ma Gigi chérie a fermé les yeux paisiblement à 12:30. Je vous remercie pour tous les témoignages de sympathie qui font chaud au coeur. Je vous tiens au courant pour la date des obsèques. Je vous embrasse ainsi que Sylviane du haut des étoiles."

Nul doute que Patrick Sébastien sera présent lors de l'enterrement de sa "fidèle amie" mercredi 13 avril 2022 au cimetière de Liers, à Sainte-Geneviève-des-Bois. "Si vous souhaitez dire quelques mots d'au revoir au cimetière, merci de me prévenir en message perso pour l'organisation de la cérémonie civile", précise alors la soeur de la regrettée Sylviane Anquez.

Toutes nos condoléances.