Patrick Sébastien infidèle : son ex-compagne très célèbre qui était enceinte de lui

Ce vendredi 2 septembre sera diffusé un nouveau numéro de l'émission Les années Sébastien en prime-time sur C8. Si Patrick Sébastien a été évincé de France 2 où il présentait Le plus grand cabaret du monde et Les Années Bonheur en 2019, il continue toutefois à faire les belles heures de C8 où il revient sur les moments forts de ses émissions cultes.

Depuis 1998, l'animateur de 68 ans est marié à son épouse Nathalie Boutot (vrai nom de famille de Patrick Sébastien) surnommée "Nana". Par le passé, Patrick Sébastien a été en couple avec Françoise Nicod alias Fanfan de 1987 à 1992. Ils ont un fils Benjamin né en 1991. Il a également été marié à 17 ans à Martine, mère de son fils aîné Sébastien mort le 15 juillet 1990 d'un accident de voiture à 19 ans, et à Sylvie, mère de son deuxième fils Olivier, 41 ans, plus connu sous le pseudonyme d'Olivier Villa.

Patrick a été mon premier grand amour

Mais saviez-vous qu'à la fin des années 1970, Patrick Sébastien entretenait une liaison amoureuse avec Marie Myriam ? La jeune chanteuse avait beaucoup parler d'elle en 1977, en grande partie pour avoir gagné l'Eurovision avec son titre L'oiseau et l'enfant. Quarante ans après sa victoire dans ce plus grand concours européen de musique, la chanteuse de 65 ans était revenue sur sa relation avec l'animateur lors d'une interview accordée à Ici Paris : "J'avais 20 ans, il en avait 24 ans. On a vécu deux magnifiques années ensemble. Patrick a été mon premier grand amour. J'adorais sa famille et j'ai souvent gardé son fils Sébastien qui est malheureusement décédé dans un accident de moto à 19 ans. Je l'aimais énormément ce petit", avait-elle confié en 2017.

Je ne le supportais plus

Dans cette interview, Marie Myriam avait également révélé avoir été enceinte de Patrick Sébastien. Ce qui a marqué leur séparation : "J'étais enceinte de lui à ce moment-là. Il a voulu garder cet enfant, je ne l'ai pas souhaité. Notre séparation a été très douloureuse autant pour lui que pour moi. A la fin de notre histoire, il me faisait beaucoup de crises de jalousie, je ne le supportais plus." Par la suite, Patrick Sébastien a reçu son ex dans Le plus grand cabaret du monde en 2017. Un moment riche en émotion pour Marie Myriam qui avait confié dans cette même interview : "On a réussi à rester amis, des amis sincères et c'est ça qu'on a réussi de mieux !"