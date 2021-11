Patrick Sébastien père à 17 ans : cette "punition" reçue quelques heures après la naissance de son fils...

Patrick Sébastien était l'invité d'honneur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, ce mardi 9 novembre. L'ex-présentateur de l'émission Le Plus Grand Cabaret du Monde a raconté de drôles d'anecdotes sur sa vie privée durant l'émission. Sur le plateau, celui qui part en tournée avec sa troupe et qui vient de sortir un livre de mots croisés, Derrière les grilles (Hugo Image) a par exemple relaté la naissance de son premier enfant. L'occasion de raconter une punition improbable reçue quelques heures à peine après l'accouchement de sa femme de l'époque, Martine, en 1970.

"J'étais à l'école ! Et quand ma femme a accouché [de son fils aîné, Sébastien, mort en 1990 dans un accident de moto, ndlr] j'étais au lycée. Quand je suis arrivé en cours, on m'a demandé si j'avais fait mes devoirs, j'ai dit : 'Non, ma femme a accouché'. Et on m'a répondu : 'Vous viendrez pour 4 heures de colle ce dimanche'. Ils m'ont collé ces salopards !", a affirmé l'interprète du Petit bonhomme en mousse. Une sévérité de la part du monde enseignant qui ne passerait clairement plus aujourd'hui !

Très en forme, Patrick Sébastien a également multiplié les confidences et a notamment révélé qu'il a connu une immense diva de la chanson francophone, alors qu'elle était encore à ses débuts : Céline Dion ! "J'étais derrière le rideau, elle avait 16 ans et on a fait un mois de tournée ensemble. Elle travaillait déjà avec René Angelil et lors de son Olympia, je la rassurais avant qu'elle ne monte sur scène, je lui disais 'n'est pas peur ma puce, ça va bien se passer'", a affirmé Patrick Sébastien, qui a toujours plein d'histoires à raconter...